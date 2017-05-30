Орловский губернатор прокомментировал скандал с джипом епископа фразой «Бог не фраер»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что журналисты не имели права задавать вопросы о дорогом внедорожнике, которым владеет епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, отметив при этом, что «Бог не фраер. Он все видит», сообщает «Интерфакс».

«Г-н Мазов, хозяин «Орловских новостей» (опубликовавшее материал о внедорожнике издание) не имеет такого права так себя вести», - заявил Потомский.

«Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И потом, где есть критерий – это можно для священника, а вот это нельзя», - цитирует губернатора радиостанция «Говорит Москва».

«Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд», - заявил губернатор, подчеркнув, что «у нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит».

Ранее «Орловские новости» опубликовали материал под заголовком «У орловского монаха нашли Land Cruiser за 6 млн рублей. В митрополии заявили, что это подарок», в которой расказали о дорогой машине, принадлежащей Епископу Ливенскому и Малоархангельскому Нектарию (Николаю Селезневу). После этого издание сообщило о поступившем в редакцию письме священнослужителя, который назвал публикацию «подрывом нравственных устоев» и пригрозил «Орловским новостям» иском об оскорблении чувств верующих в случае отказа удалить заметку.

Секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в свою очередь заявил, что письмо, которое Нектарий якобы отправил в редакцию «Орловских новостей» с требованием удалить статью о его внедорожнике Land Cruiser V8, является подделкой.

По словам секретаря архиерея, подпись епископа Нектария и фирменный бланк, на котором напечатано опубликованное «Орловскими новостями» письмо, взяты с другого указа, а Ливенская епархия не имеет претензий к редакции «Орловских новостей».