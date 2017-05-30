30 мая 2017, 14:29
Кремль прокомментировал ураган в Москве
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от имени Кремля выразил соболезнования родным погибших в результате прошедшего через Москву 29 мая урагана. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Безусловно в Кремле соболезнуют родным и близким погибшим в результате этого природного бедствия, катаклизма», — отметил Песков.
По его словам, в администрации президента желают скорейшего выздоровления пострадавшим и сочувствуют тем, кто пострадал от стихийного бедствия.
Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин пообещал устранить последствия стихийного бедствия в течение двух дней.
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