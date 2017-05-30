Навальный потребовал вызвать в суд Медведева по иску Усманова

Политик Алексей Навальный на суде по иску бизнесмена Алишера Усманова заявил ходатайство о вызове на процесс премьера Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом сообщается в твиттере пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.

Такое заявление оппозиционера прозвучало в Люблинском районном суде.

Как отметил Навальный, одним из поводов для иска стало расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе Медведева. В частности, авторы расследования упоминали приватизацию, во время которой Усманов и стал крупным бизнесменом. Как пояснил Навальный, Медведев имеет непосредственное отношение ко всем этим процессам.

Суд оставляет ходатайство без рассмотрения — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 30 мая 2017 г.

Напомним, Усманов решил судиться с Навальным после выхода фильма-расследования «Он вам не Димон». Бизнесмен требует опровергнуть утверждения о том, что он дарил собственность окружению премьера.