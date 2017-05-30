Мать задержанного на Арбате мальчика написала на его мачеху заявление в полицию

Родная мать мальчика, задержанного за чтение стихов на Арбате, попросила полицию привлечь его мачеху к ответственности за вовлечение ребенка в занятие попрошайничеством, сообщает РИА Новости.

«Мама мальчика просит возбудить в отношении жены его отца уголовное дело по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей 151 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий)», – заявил замначальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в заявлении говорится, что бумажные деньги, полученные за попрошайничество, ребенок отдавал мачехе, а монеты ему оставляли «на мороженое». Мать мальчика также утверждает, что высказывала отцу претензии по поводу занятий сына, на что тот якобы обещал, что такого больше не повторится.

Титов сообщил, что полиция уже получила заявление от матери мальчика, сейчас по нему проводится проверка.

Напомним, что 26 мая на Арбате полицейские задержали 9-летнего мальчика, который читал стихи и, по данным источника в правоохранительных органах, просил у прохожих деньги. Видео, запечатлевшее это задержание, вызвало большой общественный резонанс. Позже мальчика передали отцу. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, но, поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.

На отца мальчика составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. На мачеху ребенка составили протокол о неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов, поскольку женщина пыталась помешать полицейским увезти мальчика в ОВД.