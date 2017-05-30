СМИ сообщили об отказе сдать Навальному площадку в Туле по звонку от властей

Представители оппозиционера Алексея Навального не смогли арендовать помещение для открытия его штаба в Туле, так как владельцу площадки позвонили из местной администрации. Об этом сообщает Reuters.

Предприниматель прокомментировал данную ситуацию на условиях анонимности. Он рассказал, что представители городских властей «посоветовали» ему не сотрудничать с Навальным, и он отказал штабу, пояснив, что не хочет «недоразумений».

Как отметил сдавший оппозиционерам в аренду площадку бизнесмен Борис Надеждин, его знакомые также советовали ему не сотрудничать с политиком, но он решил «помочь ребятам».