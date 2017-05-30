Орловский епископ назвал статью о подаренном ему автомобиле «подрывом устоев»

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий потребовал от редакции издания «Орловские новости» удалить материал о приобретенном им внедорожнике Toyota Land Cruiser V8, назвав публикацию «подрывом нравственных устоев» общества, пишет «Газета.Ru».

«Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ», — говорится в поступившем в редакцию письме священнослужителя.

«Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ. В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК России п.1 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — закончил свое письмо епископ.

По данным журналистов, машину священник приобрел около двух недель назад и зарегистрировал ее на себя. При этом на внедорожнике установлены номера, которыми в регионе оснащают, как правило, правительственные автомобили.

В Орловской митрополии подтвердили факт получения священником автомобиля стоимостью 6 млн рублей в дар от местного агрохолдинга.

Зампред Синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе уже заявил радиостанции «Говорит Москва», что центральные органы РПЦ не будут разбираться в этой ситуации, поскольку это «дело епархиального уровня».