Чехия разрешила экстрадировать «русского хакера» Никулина в РФ или США

В Праге суд принял решение об экстрадиции россиянина Евгения Никулина. Его обвиняют во взломе серверов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Об этом сообщает Reuters.

Теперь россиянин может быть экстрадирован в Россию и США. Решение о стране экстрадиции примет министр юстиции Роберт Пеликан.

Отметим, что суд провел выездное заседание в тюрьме Панкрац, где содержат Никулина, из соображений безопасности.

До этого заседание суда пришлось прервать, так как обвиняемый заявил, что не получал решения о возможной экстрадиции на русском языке.

Как утверждает сам Никулин, на допросах ему предлагали признаться во взломе почты Хиллари Клинтон.