30 мая 2017, 17:31
Чехия разрешила экстрадировать «русского хакера» Никулина в РФ или США
В Праге суд принял решение об экстрадиции россиянина Евгения Никулина. Его обвиняют во взломе серверов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Об этом сообщает Reuters.
Теперь россиянин может быть экстрадирован в Россию и США. Решение о стране экстрадиции примет министр юстиции Роберт Пеликан.
Отметим, что суд провел выездное заседание в тюрьме Панкрац, где содержат Никулина, из соображений безопасности.
До этого заседание суда пришлось прервать, так как обвиняемый заявил, что не получал решения о возможной экстрадиции на русском языке.
Как утверждает сам Никулин, на допросах ему предлагали признаться во взломе почты Хиллари Клинтон.
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