Связанную с «дачей Медведева» в Плесе фирму наказали за нарушение закона об охоте

Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности за нарушение закона об охоте фирму «Орион», которая ранее управляла фондом «Дар» однокурсника Дмитрия Медведева и арендует кедровую рощу рядом с так называемой «дачей премьера» в Плесе, пишет РБК.

«Орион» привлечен к ответственности за нарушение федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», поскольку ведет охотохозяйственную деятельность в отсутствие внутрихозяйственного охотоустройства. Как говорится в ответе Волжского межрегионального природоохранного прокурора Вениамина Селифанова депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, по постановлению прокурора «Орион» привлечен к ответственности за «нарушение правил пользования объектами животного мира» (ч. 3 ст. 8.37 КоАП).

«Орион» — бывшая управляющая компания фонда некоммерческих проектов «Дар», который возглавляет Илья Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева и фигурант расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной недвижимости» премьер-министра.​​

Рашкин написал запрос в прокуратуру по мотивам февральского расследования «Собеседника», который сообщал, что в 2010 году и.о. губернатора Ивановской области Павел Коньков снял статус памятника природы с плесского леса, в который входят гора Левитана и его березовая роща, территория домов отдыха «Плес» и «Порошино», а также кедровая роща XIX века. Участок заповедного леса в 40 га был сдан «Ориону» в аренду за 39,3 рублей в год на 49 лет по результатам аукциона, где фирма была единственным участником, сообщал «Собеседник». По данным РБК, что «на точно таких же условиях» заключены хозяйственные соглашения с еще 21 ивановским охотохозяйством.

В 2016 году Ивановский областной суд отменил указ и.о. губернатора, и лес близ города Плес снова стал памятником природы. Но по факту там до сих пор вырубаются кедры и ведется охота, писал «Собеседник» со ссылкой на эксперта Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии Сергея Касьянова.

«Орион» ведет охотохозяйство по соглашению с департаментом природных ресурсов области, заключенному в январе 2012 года, рассказал РБК представитель фирмы. Претензии прокуроров связаны с тем, что компания до конца 2016 года не успела подготовить документы по охотоустройству, поскольку из-за серьезных изменений закона в охотохозяйственной сфере все ведущие отраслевые институты в прошлом году были загружены заказами на разработку документов.​​

«Только в марте этого года мы смогли заключить соответствующий договор. Учитывая сложность и масштаб этих работ, они будут выполнены к марту 2018 года.

В фирме признали нарушения закона и принимает меры для их устранения, рассказал РБК представитель «Ориона». По его словам, компания доказала отсутствие ущерба флоре и фауне охотохозяйства, так что ей вынесено только административное наказание в виде предупреждения без штрафа.