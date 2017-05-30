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30 мая 2017, 20:11
Алексей Кудрин Владимир Путин пенсионная реформа Экономическая политика

На совещании у Путина не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста

Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
пресс-служба Кремля

На совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам 30 мая не обсуждалась тема повышению пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

На совещании обсуждалась подготовка стратегии развития страны, в частности были представлены проекты, подготовленные экспертными группами – «Центром стратегических инициатив» (ЦСР) и «Столыпинским клубом».

«В нашей стратегии это есть, но сегодня мы это не обсуждали», — сообщил после заседания журналистам  председатель фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, говоря о повышении пенсионного возраста.

Кудрин также сообщил, что по итогам сегодняшнего совещания президент в июне-июле проведет несколько совещаний по отдельным направлениям стратегии развития РФ.

«Мы подготовили по его поручению проект стратегии, он должен сам ее изучить. Сегодня я ее официально ему вручил… Он обещал, что он внимательно с ним ознакомится и продолжит с нами работать, обсуждать отдельные вопросы. Он запланировал на основе сегодняшнего совещания несколько совещаний по отдельным вопросам у него… Это будет несколько совещаний уже в июне-июле», — сказал Кудрин.

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