В Эквадоре открыта лягушка с прозрачным брюшком

Группа ученых во главе с доктором Хуаном Гуаясамином (Juan Guayasamin) из Университета Сан-Франциско-де-Кито описала новый вид лягушек, живущий во влажных низинах Эквадора. Вид, получивший название Hyalinobatrachium yaku, относится к семейству стеклянных лягушек (Centrolenidae), знаменитых тем, что кожа на их брюшной стороне прозрачна и позволяет видеть внутренние органы.

Первую стеклянную лягушку поймали еще в 1872 году тоже в Эквадоре. Ее научное описание дал знаменитый испанский зоолог Маркос Хименес де ла Эспада. Семейство стеклянных лягушек выделил в 1945 году американский герпетолог Эдвард Тейлор. Сейчас в семействе насчитывается более 150 видов. Обитают стеклянные лягушки в Центральной и Южной Америке, от юга Мексики до Аргентины. Сверху они, как правило, зеленого цвета. Длина их тела невелика: от 2 до 7,5 сантиметров. В воде живут только головастики этих лягушек, а взрослые особи обычно проводят время в листве деревьев.

Новая стеклянная лягушка совсем маленького размера, 2 – 2,2 сантиметра. От близких видов ее отличают темные пятна на голове и передней части туловища, а также особое протяжное квакание.

Лягушек обнаружили в окрестностях трех эквадорских населенных пунктов. Каллана и Сан-Хосе-де-Паамино находятся примерно в 110 километрах друг от друга, а Ахуано – на полпути между ними. Учитывая такие расстояния, авторы исследования предполагают, что на самом деле вид распространен гораздо шире и, возможно, встречается даже в прилегающих районах Перу.

Описание вида опубликовано в журнале ZooKeys.