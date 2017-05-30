Медведев распорядился пересадить топ-менеджеров госкомпаний на российские самолеты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от госкомпаний рассмотреть вопрос об аренде или покупке для своих топ-менеджеров самолетов российского производства, в том числе в VIP-комплектации, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание со ссылкой на источник, еще в середине апреля Медведев утвердил директиву, согласно которой представители государства в Советах директоров госкомпаний должны голосовать «за» только при закупке (с 2017 года) или аренде (с 2019 года) российской авиатехники, в том числе с салонами повышенной комфортности.

Газета уточняет, что эта мера должна «скорректировать закупки самолетов, используемых в первую очередь для перевозки первых лиц компаний».

Пока, однако, данных о том, что какая-то из госкомпаний согласилась пересадить своих руководителей в SSJ 100, нет, и эксперты сомневаются в успехе усилий правительства по директивному насаждению российской авиатехники в госкомпаниях, отмечает издание.