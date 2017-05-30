ЕСПЧ обязал РФ выплатить 38 тысяч евро по делу о вбросах на выборах 2011 года

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 38 тысяч евро после того, как рассмотрел жалобы на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Всего было подано четыре жалобы, и каждый истец требовал выплаты 7,5 тысяч евро компенсации и еще 8 тысяч евро на оплату судебных расходов по всем искам.

В качестве истцов выступили несколько жителей Санкт-Петербурга, среди них - депутаты от партии «Справедливая Россия» и наблюдатели на выборах. По их словам, во время голосования результаты на нескольких участках были изменены, однако жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов.

Таким образом, истцы указали на нарушение статьи 3 протокола №1 (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту). Еще двое истцов заявили, что власти пытались отговорить их от подачи заявлений в ЕСПЧ в нарушение статьи 34 (право на индивидуальное ходатайство).

В итоге суд постановил, что нарушения при подсчете голосов избирателей присутствуют, однако отклонил жалобы на давление со стороны государства.