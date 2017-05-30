Фехтовальщица Великая вернет медали олимпиады в Рио из-за их потертости

Олимпийская чемпионка по фехтованию в командном первенстве, а также серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Софья Великая планирует получить от МОК новые олимпийские медали взамен нынешних наград, которые уже «облезли», сообщает «Интерфакс».

«Эти медали я много кому показывала, например, в школах, давала детям в руки, и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск. Но потом я услышала, что и у других спортсменов они начали облезать, портиться, даже у тех, кто ухаживал за ними должным образом и хранили их в сейфе. Я поняла, что они просто плохого качества. Международный олимпийский комитет предложил поменять их, и я непременно воспользуюсь этим», - заявила агентству фехтовальщица.

Она уточнила, что пока еще не отправляла медали.

Ранее сообщалось, что целый ряд спортсменов намерены вернуть награды Олимпиады-2016 в Рио, поскольку те утратили презентабельный вид.