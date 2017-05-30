СМИ сообщили о закрытии офиса «ВКонтакте» в Киеве

Руководство соцсети «ВКонтакте» приняло решение закрыть офис в Киеве, сообщает vc.ru со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников vc.ru, часть сотрудников офиса сократят, часть специалистов, связанных с рекламой, могут перевести в московский офис.

Издание отмечает, что представитель «ВКонтакте» Евгений Красников не смог подтвердить закрытие украинского офиса соцсети.

«ВКонтакте» открыла украинский офис в марте 2012 года. У соцсети «Одноклассники», которая тоже входит в Mail.Ru Group, не было собственного украинского представительства.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввёл санкции против «Яндекса», Mail.Ru Group и её сервисов (включая «ВКонтакте» и «Одноклассники») и других российских ИТ-компаний. В документе был указан список принадлежащих Mail.Ru Group и «Яндексу» сайтов, доступ к которым должен быть заблокирован на территории страны.

Украинская аудитория «ВКонтакте» в день объявления о блокировке соцсети в стране составляла 18 млн человек.