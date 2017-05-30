Избранный президентом Вучич подал в отставку с поста главы правительства Сербии

Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку в связи с избранием на пост президента республики, сообщает ТАСС.

«Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия», - говорится в документе, направленном Вучичем в Скупщину (парламент).

Председатель Скупщины Майя Гойкович назначила на 31 мая заседание парламента, на котором Вучич принесет присягу, вступая в должность президента.

Пост председателя правительства Вучич занимал с 27 апреля 2014 года. На президентских выборах в Сербии, прошедших 2 апреля, он одержал победу, набрав около 60% голосов.

Объявив о своей победе на выборах, Вучич особо поблагодарил за поддержку Ангелу Меркель и Владимира Путина и пообещал, продолжая европейские реформы, развивать «дружеские отношения с Китаем и Россией».