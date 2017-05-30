В Краснодаре активистку «Открытой России» обвинили в сотрудничестве с «нежелательной организацией»

На краснодарскую активистку движения «Открытая Россия» Яну Антонову составили протокол об административном нарушении по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России организации, в отношении которой принято решение о ее нежелательности), сообщает «Медиазона» со слов самой Антоновой.

Как говорится в протоколе, 29 апреля в городе прошел митинг, на котором были «развернуты и демонстрировались три флага желтого цвета с надписью "Открытая Россия"». Одной из присутствовавших на мероприятии, говорится в документе, была Антонова, которая является координатором движения. Это подверждают рапорт замначальника отдела охраны общественного порядка краснодарского УМВД, объяснения самой активистки и скриншоты с ее страницы.

Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией 26 апреля. Уже на следующий день ведомство объявило что это решения касается только британского юрлица.

Сотрудница правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова уже заявила, что для составления протокола по этой статье необходимо, чтобы кто-то из активистов движения «имел связь с признанным нежелательным британским юрлицом». «Никакую связь между юрлицом и активистами доказать невозможно, потому что ее нет. Но на Кубани закон понимают по-своему», - отметила Баронова.