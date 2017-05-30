Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны

Президент Украины Петр Порошенко назвал Ярослава Мудрого «древнеукраинским князем» и заявил, что Владимир Путин пытался «похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну, сообщает телеканал 112 Украина.

Об этом украинский президент заявил в своем обращении в связи с ратификацией Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По словам Порошенко, Кремль использовал все ресурсы, чтобы «остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей». «Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью», — подчеркнул он.

«Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании», - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря об исторических связях двух стран.

После этого заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив обратился к французам в фейсбуке со словами о том, что Путин пытался ввести их в заблуждение. Он написал, что Анна Ярославна была родом из Киева, а не из Москвы, которой в то время еще не существовало.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в твиттере, что будет считать Александра Пушкина украинцем.