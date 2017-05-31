Навальному отказали в проведении шествия 12 июня

Власти Москвы не стали согласовывать шествие 12 июня по Тверской улице. Ранее заявку на проведение акции подал оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.

Заявителям митинга были предложены две альтернативы: провести шествие по улице Перерва или проспекту академика Сахарова.

Чиновники объяснили отказ в проведении акции на Тверской тем, что в этот день там пройдут акции в честь Дня России, а, кроме того, идет ремонт данной улицы.

«Мы готовы продолжать переговоры в любой день, никакой напряженности не видим», – отметил Черников.

Напомним, 12 июня должен состояться уже второй по счету антикоррупционный митинг. Первый прошел 26 марта и был несогласованным. Тогда граждане вышли на Тверскую улицу.