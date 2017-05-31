Песков назвал причину конфликтов между РФ и США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в позиции демократов США в отношении РФ главного повода для конфликта между странами. Его слова передает ТАСС.

Песков, однако, отметил, что видит причину разногласий в том, что «некоторые политические силы пытаются камуфлировать причины собственного поражения и неудач русофобскими припадками». «Президент четко говорил, что проблема заключается в том, что некоторые политические силы пытаются камуфлировать причины собственного поражения и неудач русофобскими припадками», — отметил он.

Кроме того, Песков ответил на вопрос о том, смотрят ли в Кремле американский сериал «Карточный домик». Об этом сообщает РИА Новости. Когда журналисты рассказали Пескову, что 31 мая пройдет российская премьера пятого сезона «Карточного домика», в котором Кевин Спейси играет президента США, тот заявил, что «в Кремле очень много других забот».