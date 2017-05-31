В Крыму сообщили о решении проблемы с доступом к российским сайтам

Проблемы с доступом жителей Крыма к «ВКонтакте», а также сервисам «Яндекса» и Mail.Ru решены, заявили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики, сообщает РИА Крым.

Ранее сегодня местные СМИ писали, что украинский провайдер «Воля», работающий на полуострове, с 31 мая закрыл абонентам доступ к российским соцсетям и сервисам, действуя согласно указу президента Украины Петра Порошенко о блокировке этих ресурсов.

Замминистра внутренней политики Республики Крым Максим Яковлев опроверг эту информацию. По его словам, временное ограничение доступа к российским сайтам у крымских клиентов «Воли» было связано с техническим сбоем.

«В настоящий момент проблема устранена, сейчас все работает в штатном режиме», — сообщил чиновник.