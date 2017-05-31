Суд компенсировал Дадину 2,2 млн рублей за незаконное преследование

Железнодорожный горсуд Московской области частично удовлетворил иск активиста Ильдара Дадина, присудив ему 2,2 млн рублей от государства за незаконное уголовное преследование и время, проведенное в СИЗО и колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дадина Алексея Липцера.

Сам активист требовал 5 млн рублей компенсации. Он пояснял, что сумма определяется количеством дней со дня фактического лишения свободы и до освобождения из колонии.

«Два с половиной года преследования — существенный срок», — говорил на заседании защитник Дадина.

В свою очередь, представитель Минфина России заявил, что сумма чрезмерна и «не соответствует требованиям разумности и справедливости».

В декабре 2015 года Дадин был приговорен к лишению свободы за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста. Басманный суд, а затем Мосгорсуд расценили это как неоднократное нарушение условий проведения митинга.

В феврале 2017 года года Конституционный суд России постановил пересмотреть дело Дадина и изменить статью УК, по которой он был осужден.

Вскоре Верховный суд принял решение освободить Дадина из колонии.