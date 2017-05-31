Афганский минздрав сообщил о 80 жертвах теракта в Кабуле

Жертвами взрыва заминированного автомобиля в дипломатическом квартале Кабула стали, по меньшей мере, 80 человек. Еще 300 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на Минздрав Афганистана. Такие же данные приводит Al Jazeera.

Согласно информации МВД республики, заминированный автомобиль взорвался у немецкого посольства. В том же районе находятся посольства Великобритании и США, а также президентский дворец и штаб-квартира Международных сил содействия безопасности.

Взрыв произошел в утренний час пик, когда люди спешили на работу в диппредставительства.

Ответственности за теракт пока никто на себя не взял.