МИД РФ объявил эстонского консула в Петербурге персоной нон грата

В связи с высылкой из Эстонии двух российских дипломатов МИД РФ пошел на ответные шаги, объявив персонами нон грата двух эстонцев — генерального консула республики в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик.

МИД России уведомил об этом посла Эстонии в Москве Арти Хилпуса, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе Эстония обязала генконсула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть страну.

Причины высылки дипломатов официально не разглашались. Неофициальной причиной СМИ Эстонии называли подозрения в разведывательной деятельности.