Глава Гидрометцентра рассказал о точном прогнозе бури в Москве

Метеорологи дали точный и своевременный прогноз неблагоприятных метеоусловий в московском регионе на 29 мая. Этот прогноз был правильно интерпретирован МЧС, сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в прогнозе было сказано о ветре 17-22 м/с, что для Москвы «очень сильный ветер, который встречается редко».

«25 м/с — это пороговое значение, но 22 м/с — это уже критично для деревьев, что и было отражено в предупреждении», — сообщил глава ведомства.

Он отметил, что этот прогноз был вовремя передан в оперативные службы, и специалисты МЧС интерпретировали его верно.

«Интерпретация была правильная, грамотная — о том, что не нужно парковать автомобили под деревьями, что падающие деревья и слабо укрепленные конструкции могут представлять опасность», — добавил Вильфанд.

29 мая лишь небольшая часть москвичей получили смс-уведомления об опасной буре.

Ветер, порывы которого достигали 30 м/с, валил деревья и остановки, срывал крыши, в том числе и с одного из зданий Кремля. В результате в Москве и Подмосковье погибли 15 человек, еще около 200 получили травмы.

30 мая в МСЧ заявили, что оповещения о надвигающемся урагане не было, поскольку прогноз Гидрометцентра не попадал под критерии ЧС (скорость ветра ожидалась менее 25 м/с).

В Совете Федерации решили выяснить, работали ли система оповещения населения правильно. Следственный комитет расследует обстоятельства трагедии.