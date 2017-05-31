Китайская компания приобретет долю в крупнейшем золотодобытчике России

Крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» договорилась о продаже 10% своих акций консорциуму китайских инвесторов во главе с Fosun Group. Об этом сообщается на сайте «Полюса».

Китайские инвесторы приобретут акции по цене 70,6 доллара за ценную бумагу. Также инвесторы получат опцион — смогут приобрести еще 5% «Полюса» по цене 77,66 доллара за бумагу.

Завершение сделки купли-продажи десятипроцентного пакета «Полюса» ожидается до конца 2017 года.

Согласно соглашению «Полюс» будет обязан платить акционерам высокие дивиденды. Минимальный уровень выплат в 2017-2019 годах должен быть не менее 550 млн долларов в год, в следующие два года — не менее 650 млн долларов.

Как отмечает РБК, в последний раз «Полюс» выплачивал дивиденды по итогам 2014 года в сумме 184,5 млн долларов. Кроме того, в конце 2014 года акционеры получили 500 млн долларов спецдивидендов.