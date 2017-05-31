Арбитраж отказал «Газпрому» в компенсации за невыкупленный Украиной газ

Международный арбитражный суд Стокгольма полностью отклонил требования «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» по компенсации за невыкупленные украинской стороной объемы газа. Об этом сообщается на сайте украинской газовой компании.

Контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» от 2009 года включал в себя условие «бери или плати», согласно которому украинская компания должна была оплатить оговоренный объем газа, даже если фактически заказывала меньшее количество.

Также, как указывает «Нафтогаз», судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа, также предусмотренный контрактом.

Арбитраж с 2014 года рассматривает встречные иски «Нафтогаза» и «Газпрома» по контракту на поставку газа из России на Украину.

Решение ожидается во втором квартале 2017 года. К началу апреля, как отмечает «Интерфакс», взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту составляли около 45,7 млрд и 17,9 млрд долларов соответственно.