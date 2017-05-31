Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве

Суд арестовал замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, который отвечает за развитие IT, и начальника управления информационных систем казначейства Сергея Павлова. Об этом сообщило издание TAdviser и подтвердили источники «Коммерсанта» на IT-рынке.

Вместе с ними в СИЗО оказались председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов (брат Сергея Павлова) и ее исполнительный директор Александр Литвинов. «Сириус» — давний подрядчик Федерального казначейства, который с 2011 года получил от ведомства не менее 195 млн рублей за поставки серверов и техническую поддержку.

Фигурантов подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой. Они находятся под арестом с 13 мая.

Один из источников «Коммерсанта» сообщил, что все подозреваемые родом из Краснодара и познакомились, когда Сергей Гуральников возглавлял там местное казначейство. По словам топ-менеджера крупной IT-компании, фирмы Романа Павлова выигрывали «множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем».