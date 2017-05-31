«Газпром» назвал решение Стокгольма в пользу «Нафтогаза» промежуточным

Решение Международного арбитражного суда Стокгольма, отклонившего претензии «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» по реэкспорту газа и оплате штрафов за его недобор, является промежуточным. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», которое цитирует ТАСС.

«Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах… Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня», — сказано в сообщении.

По словам замначальника юридического департамента «Газпрома» Сергея Кузнеца, промежуточное решение не содержит конкретных цифр и посвящено принципиальным юридическим вопросам. Компания его изучает.

По словам замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, решением суда «пересмотрена формула цены на газ с 2014 года», то есть она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах.