В Иркутске согласовали акцию Навального 12 июня

Иркутские власти согласовали акцию против коррупции 12 июня, заявленную штабом оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Дождь».

Координатор местного штаба политика Сергей Беспалов рассказал, что акция согласована на площади Труда у городского цирка.

Митинг пройдет с 14:00 до 16:00 по местному времени.

В Москве акцию Навального 12 июня не согласовали.

Сегодня же Беспалов сообщил в Facebook, что несколько человек зашли в помещение, которое штаб Навального арендует в Иркутске, и избили сына владельца офиса, который там делал ремонт.

«Пострадавший парень крепкий, но пострадал все равно сильно. Били так, что кулаком сломали одну из дверей. Позже в травмпунке ему были наложены 6 швов, есть подозрение на сотрясение мозга. В начале нападения кто-то выкрикнул — ты сторонник Навального, ты сдал им помещение, мы все знаем, ты еще и от "Яблока" выдвигался», — написал активист.