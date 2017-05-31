Матвиенко посоветовала сенаторам изучить биографию Христа

На пленарном заседании Совета Федерации выступил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион.

Представляя гостя, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала коллегам прочитать его серию книг про Христа, сообщает «Интерфакс».

«Если кто не успел прочитать его замечательную книгу "Иисус Христос", рекомендую прочитать. Получите огромное удовольствие», — сообщила спикер.

На сайте «Православие.ру» говорится, что Илларион пишет серию из шести книг под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». В мае вышел четвертый том под названием «Притчи Иисуса».

После представления членам Совфеда Илларион, как отмечает РИА Новости, говорил о проблемах, из-за которых семьи не решаются иметь нескольких детей.

«Серьезными препятствиями для увеличения числа детей в семье является крайняя дороговизна, а потому недоступность жилья для большинства молодых семей, а также трудность устроить детей в дошкольные учреждения. Необходимо на законодательном уровне понизить первоначальные взносы для получения ипотечных кредитов многодетными семьями, подкрепить субсидирование со стороны государства по таким кредитам», — посоветовал митрополит.