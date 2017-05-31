Суд оставил в СИЗО пятого подозреваемого по «делу 26 марта»

Московский городской суд признал законным арест Дмитрия Крепкина — пятого фигуранта по делу о стычках с полицией на антикоррупционном митинге в Москве 26 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Басманный суд санкционировал арест Крепкина до 16 июля. Он, как и остальные четверо фигурантов, обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По этому же обвинению двое фигурантов уже получили реальные сроки заключения, а еще один — условный.