«Магнит» будет торговать фруктами и овощами из Сирии

Поставщик сети «Магнит» — АО «Адыг-Юрак» из Майкопа — заключило годовой договор с ритейлером на поставки овощей и фруктов из Сирии. Об этом «Коммерсанту» рассказал владелец компании Аслан Панеш.

По его словам, в новороссийском порту уже разгружены первые три контейнера для «Магнита» — около 50 тонн томатов, баклажанов и перц. До 20 июня из Сирии ожидаются еще 12 контейнеров с черешней, абрикосами, сливами и персиками. Вес этой продукции составит до 240 тонн.

Владелец компании «Адыг-Юрак» рассказал, что до конца лета хочет ввезти из Сирии 5-6 тысяч тонн овощей и фруктов для «Магнита».

К весне 2018 года планируется выйти на импорт 80-90 тысяч тонн сирийской растительной продукции.

По словам Панеша, цена контракта определяется отдельно для каждой новой партии, исходя из текущей рыночной конъюнктуры. Накпример, первая партия томатов была продана сети по 99 рублей за килограммг, вторая — уже по 70 рублей.