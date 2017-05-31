В кабину самолета Malaysia Airlines попытался прорваться пассажир

Выполнявший рейс из Мельбурна в Куала-Лумпур самолет авиакомпании Malaysia Airlines вынужден был вернуться в аэропорт из-за инцидента на борту. Об этом сообщает Sky News Australia.

Выяснилось, что один из пассажиров рейса c неким прибором в руках попытался войти в кабину пилотов.

При попытке прорваться в кабину мужчину задержали другие пассажиры, сообщает News.com.au.

В настоящее время аэропорт Мельбурна временно закрыт, а все рейсы отменены.