В Черногории узнали о запрете России на въезд премьера республики

Ряд черногорских политиков, в том числе действующий премьер-министр Душко Маркович, экс-премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Черногории Иван Брайович находятся в санкционном списке России. Им запрещен въезд в РФ. Об этом пишет черногорская газета со ссылкой на источники в МИД республики. Выдержки из статьи приводит ТАСС.

По данным источника Pobjeda, в «черном списке» России минимум 70 человек, из них 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление Черногории в НАТО.

29 мая черногорский депутат Миодраг Вукович был остановлен в московском аэропорту Домодедово. Ему не разрешили выйти на территорию РФ.

Как сообщили в посольстве России в Черногории, Вукович находится в санкционном списке России, введенном в ответ на присоединение Черногории к санкциям ЕС против России.