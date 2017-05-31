В Кремле и Минкомсвязи разошлись в оценке законопроекта о мессенджерах

В администрации президента одобряют внесенный в Госдуму законопроект о привязке клиентов мессенджеров к номерам мобильных телефонов. В Минкомсвязи смотрят на инициативу скептически, сообщает «Интерфакс».

По словам помощника президента Игоря Щеголева, «мессенджеры — это одно из средств обмена информацией, это услуга связи».

Он привел в пример ситуацию, когда покупается телефон с контрактом от оператора.

«Вы регистрируетесь, вы предоставляете свои паспортные данные для того, чтобы соответствовать закон», — заявил чиновник.

«Поэтому то, что обязательно для одного способа доставки информации, вполне можно распространить и на другой способ доставки информации», — подытожил Щеголев в интервью телеканалу «Россия 24».

В то же время министр связи Николай Никифоров ранее заявлял, что бессмысленно устанавливать идентификацию с привязкой к сим-карте, когда существует возможность «купить сим-карты без должной идентификации, которые зарегистрированы на каких-то подставных людей».

Также, по словам министра, законопроект может дублировать нормы антитеррористического пакета депутата Ирины Яровой.

«Если мы храним весь трафик всех абонентов, которые на территории РФ его создают, какой смысл дополнительно идентифицировать или усложнять регулирование конкретных мессенджеров», — отметил глава Минкомсвязи.