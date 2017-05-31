31 мая 2017, 13:01
Умерла девушка Джеймса Бонда из «Шаровой молнии»
Британская актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Она была известна по роли девушки Джеймса Бонда в фильме 1965 года «Шаровая молния».
О смерти сообщается в официальном твиттере бондианы.
Как пишет британская The Daily Express, Питерс стала первой девушкой Бонда, раздевшейся в кадре.
Причина смерти актрисы неизвестна.
Питерс родилась 15 марта 1942 года. С конца 1960-х она крайне редко снималась в кино.
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