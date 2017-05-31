В Кремле появится советник по соцсетям

Министр информационных технологий Подмосковья Максут Шадаев готовится стать советником на общественных началах первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, подмосковный чиновник в Кремле будет координировать политику региональных властей по работе с соцсетями.

О будущем назначении газете рассказали в управлении по общественным проектам администрации президента. Ранее «Газета.ру» писала, что Шадаев рассматривался в качестве кандидата на должность замглавы управления, но не смог пройти необходимые проверки.

По данным собеседников «Коммерсанта», распоряжение о создании новой должности и назначении на нее Шадаева глава кремлевской администрации Антон Вайно подпишет сегодня.