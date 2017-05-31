В Совфеде решили разобраться с системой предупреждения МЧС

В Совете Федерации решили разобраться, почему система оповещения МЧС не сработала должным образом, и москвичи не были предупреждены о шквале 29 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам первого зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, «в СМИ и социальных сетях идет обсуждение событий, связанных со стихийными бедствиями, произошедшими в понедельник в ряде регионов, высказывается очень много претензий Росгидрометцентру и МЧС из-за того, что положенные предупреждения отсутствовали».

Он предложил коллегам «разобраться и довести потом до общего сведения, что произошло».

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в ответ предложила дать поручение профильным комитетам — по обороне и по аграрной политике — разобраться и проинформировать сенаторов по этой проблеме.

«Действительно, возникает очень много вопросов», — сказала Матвиенко.

29 мая шквалистый ветер в Москве и Подмосковье валил деревья и остановки, срывал крыши с домов. От стихии погибли 15 человек — 10 в Москве и 5 в Подмосковье. Еще около 200 жителей пострадали. Расследованием обстоятельств гибели и ранений людей занимается Следственный комитет.

Как отмечали местные жители, они не получали СМС с предупреждением о резком ухудшении погоды.

В МЧС парировали, что шквалистый ветер не попадал под категорию «чрезвычайная ситуация», требующую экстренного оповещения населения.