Россия объявила о высылке пятерых сотрудников посольства Молдавии

В ответ на высылку из Молдавии пяти российских дипломатов пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве объявлены персонами нон грата, говорится на сайте МИД РФ.

Нежелательным молдавским дипломатам предписано покинуть территорию России в трехдневный срок.

Соответствующее решение было вручено представителю посольства Республики Молдова в РФ Николаю Мыйне.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — отмечают в МИДе.

29 мая пятеро дипломатов российского посольства были объявлены Молдавией персонами нон-грата.

На следующий день президент республики Игорь Додон заявил, что потребует разъяснений от чиновников из-за высылки россиян.