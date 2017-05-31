Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
31 мая 2017, среда, 19:54
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
31 мая 2017, 17:27
МИД России Молдавия

Россия объявила о высылке пятерых сотрудников посольства Молдавии

Посольство Молдавии в Москве
Посольство Молдавии в Москве
фото: DalnieStrany.ru

В ответ на высылку из Молдавии пяти российских дипломатов пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве объявлены персонами нон грата, говорится на сайте МИД РФ.

Нежелательным молдавским дипломатам предписано покинуть территорию России в трехдневный срок.

Соответствующее решение было вручено представителю посольства Республики Молдова в РФ Николаю Мыйне.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — отмечают в МИДе.

29 мая пятеро дипломатов российского посольства были объявлены Молдавией персонами нон-грата.

На следующий день президент республики Игорь Додон заявил, что потребует разъяснений от чиновников из-за высылки россиян.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Антикоррупционный митинг в Москве
Навальному отказали в проведении шествия 12 июня
Посольство Молдавии в Москве
Россия объявила о высылке пятерых сотрудников посольства Молдавии
Владимир Путин
Путин отменил ряд ограничений против Турции
Вывеска компании "Нафтогаз"
Арбитраж отказал «Газпрому» в компенсации за невыкупленный Украиной газ
Malaysia Airlines
В кабину самолета Malaysia Airlines попытался прорваться пассажир
Архив новостей

Самое читаемое

Российские военные в Сирии
Погибших российских военных советников бросила армия Сирии
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал обыски у Серебренникова
Владимир Путин
СМИ сообщили о внезапном визите Путина во Францию
Голосование на выборах
Кремль решил отказаться от формулы «70 на 70» на выборах президента
Фильм ФБК "Он вам не Димон"
Рашкин получил от МВД ответ по запросу об «империи» Медведева
19:30 Суд оставил в СИЗО пятого подозреваемого по «делу 26 марта»
19:07 Арбитраж отказал «Газпрому» в компенсации за невыкупленный Украиной газ
18:53 В кабину самолета Malaysia Airlines попытался прорваться пассажир
18:41 В Иркутске согласовали акцию Навального 12 июня
18:22 Китайская компания приобретет долю в крупнейшем золотодобытчике России

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Георгий Бурков
Георгий Иванович Бурков
31 мая 1933 года родился Георгий Бурков, актер театра и кино.
18:04 МИД РФ объявил эстонского консула в Петербурге персоной нон грата
17:51 Кремль пообещал ответить на санкции США
17:42 Суд компенсировал Дадину 2,2 млн рублей за незаконное преследование
17:27 Россия объявила о высылке пятерых сотрудников посольства Молдавии
17:20 Навальному отказали в проведении шествия 12 июня
17:08 В Черногории узнали о запрете России на въезд премьера республики
16:43 Новый президент Сербии принес присягу
16:35 Сын экс-главы Татарстана стал президентом ФК «Рубин»
16:19 В Кремле появится советник по соцсетям
16:04 Мэр Сочи извинился за изображение камерунцев на городском карнавале
15:56 Песков назвал причину конфликтов между РФ и США
15:49 Генетики научились выделять ДНК из египетских мумий
15:37 В Кремле предложили дождаться мнения экспертов по оповещению об урагане
15:33 В Иркутске напали на владельца помещения штаба Навального
15:12 Суд обязал Навального удалить фильм «Он вам не Димон»
14:42 МЧС в Подмосковье предупредило о шквалистом ветре
14:13 В web-версии Telegram по всему миру зафиксирован сбой
14:12 Новый суперантибиотик в 25 тысяч раз сильнее предшественников
14:03 Захарова попросила Кадырова организовать финскому журналисту поездку в Чечню
13:42 Украинский провайдер заблокировал российские соцсети в Крыму
13:21 Володин рассказал о явке на заседания 97% депутатов
13:03 В Исаакии назначен новый директор
13:01 Умерла девушка Джеймса Бонда из «Шаровой молнии»
12:44 Путин отменил ряд ограничений против Турции
12:27 Глава Гидрометцентра рассказал о точном прогнозе бури в Москве
12:07 В Кремле и Минкомсвязи разошлись в оценке законопроекта о мессенджерах
11:53 Совфед одобрил отказ от открепительных на выборах
11:46 В Совфеде решили разобраться с системой предупреждения МЧС
11:21 Подписаны контракты на изготовление гигантского главного зеркала телескопа ELT
11:18 «Магнит» будет торговать фруктами и овощами из Сирии
11:17 СМИ рассказали о других нападениях обливших Варламова зеленкой
11:04 Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
10:43 Афганский минздрав сообщил о 80 жертвах теракта в Кабуле
10:28 Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве
10:12 Росгвардия отдаст под суд допустивших захват стрелкового клуба в Хабаровске
10:01 США испытали систему перехвата межконтинентальных ракет
09:47 Шойгу доложил президенту о запусках ракет с фрегата и подлодки по ИГ
09:34 МЭР предложило отказаться от повышения пенсий до 2035 года
09:28 ГД ограничит ставки по микрокредитам
09:13 При взрыве в дипквартале Кабула погибли девять человек
09:09 Путин снова ответил на вопрос об участии в выборах президента
00:02 Мемория. Георгий Бурков
30.05 20:49 Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны
30.05 20:36 Избранный президентом Вучич подал в отставку с поста главы правительства Сербии
30.05 20:24 Путин заявил об отсутствии доказательств применения химоружия Асадом
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.