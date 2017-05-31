В Кремле предложили дождаться мнения экспертов по оповещению об урагане

Непрофессионалы не могут судить о том, насколько предсказуемы природные явления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Так представитель Кремля отреагировал на отсутствие оповещения по СМС жителей московского региона о надвигающейся буре. 29 мая порывы ветра в столице достигали 30 м/с. Шквал вырывал деревья, опрокидывал остановки и срывал покрытие крыш.

В результате разгула стихии в Москве погибли 11 человек, в области еще четверо. Травмы получили около 200 жителей.

«Нужны профессиональные заключения на этот счет. Вы знаете, что есть определенная степень предсказуемости и прогнозируемости природных явлений, опасных явлений, но до какой степени, мы с вами не можем судить. И любые любительские эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны», — заявил Песков.

Он посоветовал дождаться, «если таковые будут, каких-то профессиональных заключений на счет предсказуемости таких явлений».

Сегодня же премьер-министр Дмитрий Медведев провел селекторное совещание, посвященное летнему отдыху детей.

Премьер отметил, что «нужно сделать все», чтобы не допустить повторения трагедии на Сямозере в прошлом году, когда в шторм на карельском озере погибли 14 детей.