Генетики научились выделять ДНК из египетских мумий

Долгое время считалось, что генетические исследования древнеегипетских мумий невозможны, так как процедура бальзомирования и долгие годы в жарком климате непоправимо разрушают структуру ДНК. Но теперь группа ученых смогла успешно секвенировать геномы 90 мумий.

Под руководством Йоханнеса Краузе (Johannes Krause) из Института наук о человеке Общества Макса Планка ученые применили методы секвенирования нового поколения, которые позволяют определять любые фрагменты молекул ДНК, присутствующие в образце, и выделять среди них те, что напоминают ДНК человека. В результате этих исследований ученые определили типы повреждений ДНК, характерные только для древних молекул, что позволит им отделять древнюю ДНК от современной, попавший на образцы, например, в ходе их обнаружения и хранения в музеях.

Краузе и его коллеги работали с головами мумий из захоронений в Абусир эль-Мелек, примерно в 100 км к югу от Каира. Головы были отделены в начале XX века, а теперь хранятся в двух немецких коллекциях: Музее древней и древнейшей истории (Museum für Vor- und Frühgeschichte) в Берлине и в Тюбингенском университете. Радиоуглеродное датирование показывает, что мумии представляют 1500 лет египтеской истории, вплоть до времен македонского и римского завоевания.

Образцы митохондриальной ДНК удалось выделить из зубной ткани 90 мумий из 151. По поводу ядерной ДНК Краузе сообщает, что ученые смогли получить очень мало образцов и большинство из них не прошло тесты на загрязнение. Поэтому в исследовании удалось использовать лишь три образца ядерной ДНК от трех мумий разного возраста.

Ученые сравнили полученные образцы с геномами древнего и современного населения Ближнего Востока и Африки. Они обнаружили, что генетически древние египтяне были очень похожи на этих людей, особенно на жителей Леванта. Генетика египтян демонстрировала поразительную стабильность на протяжении веков, хотя их страна в это время подвергалась чужеземным завоеваниям. Можно предположить, что митохондриальная ДНК, которая наследуется от матерей, не отражает генетические изменения, которые приносят в популяцию мужчины.

Но в определенный момент значительные изменения все-таки случились. Если в геномах древних жителей Египта почти не было черт населения тропической Африки, то сейчас у египтян от 15% до 20% митохондриального генома отражает субсахарское происхождение. Краузе полагает, что контакты между Египтом и центральной частью континента усилились с развитием работорговли или же в эпоху распространения ислама.

О работе Краузе и его коллег сообщает публикация в Nature Communications.