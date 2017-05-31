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31 мая 2017, 11:21
астрономия

Подписаны контракты на изготовление гигантского главного зеркала телескопа ELT

Илл.: ESO/L. Calçada

На церемонии, состоявшейся в штаб-квартире Европейской Южной обсерватории (ESO) близ Мюнхена, были подписаны контракты на изготовление 39-метрового главного зеркала Чрезвычайно Большого Телескопа ESO (ELT), сообщается в пресс-релизе обсерватории. Немецкая компания SCHOTT займется производством заготовок сегментов зеркала, а французская фирма Safran Reosc выполнит полировку, сборку и тестирование сегментов.

Уникальная оптическая система Чрезвычайно Большого Телескопа ESO состоит из пяти зеркал, изготовление каждого из которых представляет самостоятельную и очень значительную инженерную проблему. Главное зеркало диаметром 39 метров будет состоять из 798 шестиугольных сегментов размером 1,4 м. Это зеркало по размерам оставит далеко позади все зеркала, когда-либо изготовленные для оптического телескопа. Составное зеркало ELT соберет в десятки миллионов раз больше света, чем способен собрать человеческий глаз. Сегменты главного зеркала ELT будут установлены в общей оправе и оборудованы краевыми датчиками, в которых будет реализована самая большая точность, когда-либо достигавшаяся механизмами телескопа. Эти датчики будут непрерывно отслеживать положения сегментов главного зеркала ELT относительно соседних сегментов, что позволит придать всему массиву сегментов идеальную единую оптическую форму.

Под контрактами на изготовление и полировку сегментов главного зеркала ELT сегодня поставили свои подписи генеральный директор ESO Тим де Зеу (Tim de Zeeuw) и представители компаний SCHOTT и Safran Reosc, дочернего предприятия концерна Safran Electronics & Defense, в присутствии ведущих сотрудников ESO. Первый контракт подписан от компании SCHOTT исполнительным вице-президентом фирмы Advanced Optics Кристофом Фарком (Christoph Fark) и директором по стратегическому маркетингу фирмы Zerodur Томасом Вестерхоффом (Thomas Westerhoff). Второй контракт от компании Safran Reosc подписал ее исполнительный директор Филипп Риуфре (Philippe Rioufreyt).

798 шестиугольных сегментов составного главного зеркала ELT будут изготовлены из керамического материала Zerodur® с крайне низким коэффициентом теплового расширения, изобретенного на фирме SCHOTT. Ранее компания SCHOTT уже получила контракты на изготовление гигантских вторичного и третьего зеркал телескопа. Тот же материал используется для деформируемого четвертого зеркала ELT, которое тоже находится в процессе изготовления.

Когда заготовки зеркал будут отлиты, они будут доставлены на фирму Safran Reosc, которая разработает для них монтировочные структуры, отшлифует и отполирует оптические поверхности сегментов, проведет их сборку в оправах и уже перед отправкой на телескоп выполнит оптическое тестирование. Точность полировки каждого сегмента будет поразительной: неоднородности поверхности не будут превышать 10 нанометров. Это соответствует отклонению от идеальной поверхности размером с божью коровку на площади размером с Францию. Всего будет изготовлен и отполирован 931 сегмент, включая 133 запасных. Это позволит демонтировать, заменять и регулярно очищать сегменты в процессе работы ELT.

Сверхгигантский телескоп ELT строится на вершине горы Серро Армазонес неподалеку от обсерватории ESO Параналь в северном Чили. Первые наблюдения с телескопом намечены на 2024 год.

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