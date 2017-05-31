Путин отменил ряд ограничений против Турции

Президент России Владимир Путин своим указом отменил ряд экономических санкций, введенных в отношении Турции. Документ опубликован на сайте Кремля.

Документ снимает ограничение на найм турецких сотрудников российскими компаниями и исключает ограничения на работу турецких компаний в отдельных сферах.

В частности, от виз освобождаются дипломаты и члены их семей, а также члены воздушных судов.

Кроме того, отменен запрет на ввоз в РФ ряд товаров, выпускаемых Турцией.

МИД в соответствии с указом должен проинформировать о нем турецкую сторону, а правительству России предписано привести свои акты в соответствие с этим документом.