Мэр Сочи извинился за изображение камерунцев на городском карнавале

Мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал «обидным недоразумением» презентацию жителей Камеруна на городском карнавале, сообщает РИА Новости.

Карнавал прошел по случаю Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Студент Российского международного олимпийского университета Лоладе Одевуи выложил в твиттере фотографию участников карнавала, идущих под флагом Камеруна.

На фото видны европейцы с выкрашенными в черный цвет лицами. У одного из них на шее связка бананов.

«Черные лица и бананы — так Камерун был представлен на карнавале в Сочи в субботу [27 мая] перед Кубком конфедераций», — написал студент.

Британская The Guardian выпустила статью о расизме, приведя и другие снимки участников карнавала.

Мэр Сочи Пахомов сегодня встретился с Одевуи.

«Если кого-то из трех тысяч участников карнавала подвело чувство меры и вкуса, это действительно заслуживает сожаления. Мы не имели в виду ничего плохого. Для нас это просто любимый экзотический фрукт. Наоборот, мы хотели показать свое дружелюбие ко всем людям в нашем многонациональном городе в преддверии Кубка конфедераций. На мой взгляд, это обидное недоразумение», — заявил глава города.