Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

Этим вечером и ночью в Москве ожидаются дожди с грозами. В ближайшие сутки в столице может выпасть четверть (23,5%) месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре России.

Между тем, в прогнозе, опубликованном на сайте ведомства, говорился, что 31 мая и 1 июня в Москве ожидается «небольшой дождь, местами гроза». Также прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

К утру четверга в столице может выпасть 12 мм, осадков. Пик дождей с грозами придется на вечерние и ночные часы, когда выпадет до 9 мм.

Температура воздуха в городе 31 мая не превысит 18-20 градусов, а 1 июня будет 16-18 градусов.