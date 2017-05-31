31 мая 2017, 17:51
Кремль пообещал ответить на санкции США
Россия пообещала ответить на санкции США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Без соответствующей реакции эти шаги не останутся», — отметил он.
По словам Ушакова, для США «была бы самым лучшим вариантом» корректировка своих действий в отношении России.
Отметим, что президент Владимир Путин во время визита в Париж заявил в ответ на вопрос журналиста, что санкции никак не помогут разрешить кризис на Украине.
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