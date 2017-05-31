Кремль пообещал ответить на санкции США

Россия пообещала ответить на санкции США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Без соответствующей реакции эти шаги не останутся», — отметил он.

По словам Ушакова, для США «была бы самым лучшим вариантом» корректировка своих действий в отношении России.

Отметим, что президент Владимир Путин во время визита в Париж заявил в ответ на вопрос журналиста, что санкции никак не помогут разрешить кризис на Украине.