Сын экс-главы Татарстана стал президентом ФК «Рубин»

Наблюдательный совет казанского «Рубина» утвердил Радика Шаймиева президентом футбольного клуба. Об этом говорится на сайте команды.

Голосование за Шаймиева было единогласным и проходило под председательством мэра Казани Ильсура Метшина.

Радик Шаймиев — сын бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Шаймиев-младший владеет пакетом акций крупнейшего в республике нефтехимического предприятия «Таиф». Также он член совета директоров этой республиканской компании.

Ранее президентом «Рубина» был мэр Казани Метшин. Сегодня он покинул свой пост.

Как отмечает «Интерфакс», помимо утверждения нового руководства команды было принято решение о переходе финансирования клуба к компании «Таиф».