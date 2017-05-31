Совфед одобрил отказ от открепительных на выборах

Совет Федерации одобрил пакет законопроектов, вносящих поправки в законодательство о выборах. Они, в частности, предусматривают отмену открепительных удостоверений и перенос даты выборов президента РФ в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что поправки внесли члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков. Госдума приняла их в окончательном чтении 24 мая.

Отныне избиратель, который будет находиться в день голосования не по месту регистрации, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту фактического проживания.

Кроме того, в следующем году выборы пройдут 18 марта, в годовщину присоединения Крыма к России.