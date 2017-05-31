Армии Украины приказали с 1 июня прекратить огонь в Донбассе

Украинская армия заявила о том, что ей поступил приказ о запрете использования оружия в течение суток с 1 июня в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Руководство ВС Украины отдало распоряжение о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов с 0.00 1 июня 2017 года до 0.00 2 июня», — заявили военные.

Однако армия сможет применять оружие при возникновении угрозы жизни мирных жителей.