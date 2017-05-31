СМИ рассказали о других нападениях обливших Варламова зеленкой

В Ставрополе ГК «ЮгСтройИнвест» («ЮСИ»), который является застройщиком ЖК «Перспективный», организует нападения на людей. Об этом пишет «Новая газета».

По данным журналистов, помимо нападения на блогера Илью Варламова, сотрудники «ЮгСтройИнвест» отметились еще как минимум двумя нападениями, причем в одном из них скрыть преступление помогали полицейские.

Так, поле того, как в 2014 году студент-юрист Иван Барыляк по просьбе живущих в «Перспективном» родителей попытался добиться снижения незаконно поднятого тарифа на содержание общедомового имущества, в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Адвокат компании Дмитрий Попов угрожал студенту по телефону, и а неизвестные прокололи ему шины. В результате между Поповым и Барыляком завязалась драка, и против студента завели уголовное дело. Он получил 3 с половиной года тюрьмы. «Защищать меня никто не хотел. Адвокаты отказывались входить в дело, в котором замешан "ЮгСтройИнвест"», – утверждает Барыляк. По словам студента, после оказанного следователем Сарибековым давления он был вынужден подписать протокол, в котором говорилось, что он ничего не знает о нападавших.

«Новая газета» также поведала о нападении на секретаря городской Общественной палаты Григория Пинчука, которое произошло осенью 2010 года. Когда Пинчук возвращался с заседания экологического конгресса с документами о передаче частной компании под застройку 54 гектаров земли в заповеднике «Русский лес», на него набросились двое мужчин, которые ударили его кастетом в лоб. В итоге у Пинчука забрали документы и список купивших земли. Было возбуждено уголовное дело, но найти нападавших не удалось. Уже впоследствии список владельцев земель опубликовали местные СМИ, все его фигуранты оказались связаны с «ЮгСтройИнвестом».